Liaison in corso tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino? I riflettori sull’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono riaccesi in queste ore, dopo che i due hanno condiviso un video in cui, durante le prove di una coreografia, si scambiano un bacio.

Nei mesi scorsi, entrambi avevano assicurato che tra di loro ci fosse esclusivamente una collaborazione, ma alla luce degli ultimi accadimenti le cose stanno ancora così? Nel breve video postato dall’ex volto di Amici di Maria De Filippi e Zarino si vedono i due provare una presa. Poi, la ballerina bacia l’insegnante di crossfit sulle labbra, ed in seguito si scambiano un abbraccio. In molti hanno interpretato il posto come la conferma di una storia d’amore tra i due. Ora spetterà ai diretti interessati smentire o confermare il gossip.

Lo scorso agosto, Shaila e Alessandro avevano pubblicato un reel su Instagram in cui smentivano la loro relazione: “Siamo due napoletani. Ci siamo conosciuti a Napoli. Siamo stati per un periodo insieme, nel senso nella stessa comitiva. Stiamo spesso insieme perché siamo degli atleti. Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale”.

Insomma, quella che all’inizio sembrava essere solo una collaborazione professionale pare si stia trasformando in qualcosa di più.