L’imminente rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip ha sollevato un enorme vespaio di polemiche. Alfonso Signorini ha svelato che la sorella di Elettra trascorrerà un periodo di vacanza nel bunker di Cinecittà, nonostante sia stata squalificata poco più di due mesi fa per le frasi offensive pronunciate nei confronti di Marco Bellavia.

Marco Bellavia: "Mancanza di rispetto"

A distanza di qualche giorno dall’annuncio del conduttore del reality show in onda su Canale 5, è stato lo stesso Bellavia ad esprimere il suo disappunto. “Ginevra dopo la squalifica rientra nella Casa venendo premiata?”, scrive l’ex conduttore di Bim Bum Bam in un tweet. “Mancanza di rispetto dei confronti di tanti. Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso. Allibito e incredulo, vedremo il da farsi”, ha concluso Marco Bellavia.

Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa lunedì 12 dicembre. Il chiaro intento dei produttori è quello di alimentare il flirt dell’ereditiera con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso il suo interesse nei confronti della sorella di Elettra. Ovviamente rientrerà in Casa non come concorrente, ma da ospite.

Ginevra era stata squalificata ad ottobre per aver detto che Marco Bellavia, nel pieno di una crisi determinata da ansia e panico, meritava di essere bullizzato. Dopo essersi pentita per l’orrenda frase pronunciata, una volta fuori dalla Casa ha ottenuto il perdono di Bellavia, il quale, tuttavia, alla notizia dell’imminente rientro della Lamborghini ha espresso tutto il suo disappunto.