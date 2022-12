Le voci circa la chiusura di alcuni show televisivi con protagonista Tommaso Zorzi continuano a circolare sul web. “Con l’arrivo della Warner a Discovery il vento è cambiato”, racconta Giuseppe Candela su Dagospia. “E i numeri sono numeri. Stando alle nostre fonti, l’azienda avrebbe deciso di cancellare dal palinsesto due titoli condotto da Tommaso Zorzi: Questa è casa mia e Taylor Made – Chi ha la stoffa? Niente bis, dunque, dopo i bassi ascolti. Ma non sarebbe finita qui. Anche il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio”.

A quanto pare, il programma condotto dalla drag di fama internazionale, Miss Priscilla, da Chiara Francini e dallo stesso Tommaso Zorzi non vedrà la terza stagione. Drag Race Italia, infatti, non ha soddisfatto le aspettative in termini di share e abbonati su Discovery Plus, nonostante l’enorme esborso economico della piattaforma a pagamento per assicurarsi i diritti del programma per due stagioni con un’opzione per la terza. Ipotesi che a questo punto sembra assai remota.

Tommaso Zorzi conferma l'addio

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere uscito allo scoperto proprio sulla possibilità che l’avventura a Drag Race Italia sia giunta all’epilogo. E lo ha fatto in una Ig story, nella quale, rivolgendosi ai suoi follower, lascia intendere che la terza stagione dello show non ci sarà. “Volevo ringraziare di cuore tutti quelli che hanno sostenuto questo meraviglioso viaggio che è stato Drag Race Italia 2”, scrive Tommaso Zorzi. “Non è scontato e ne sono piacevolmente sorpreso e soprattutto grato. Non vedo l’ora di condividere nuove esperienze insieme a tutti voi. Vi voglio bene, Tommy”.