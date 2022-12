Non sono mancate le critiche ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo che i due hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Sul web, in tanti sostengono che la relazione sarebbe durata al massimo un paio di settimane, ma le cose non stanno affatto così e tutto sembra procedere nel migliore dei modi.

Ida e Alessandro, le critiche sulla love story

Ida e Alessandro, dopo aver detto addio al dating show condotto da Maria De Filippi, continuano a mostrarsi felici e innamorati sui social. Il feeling cresce sempre di più con il passare dei giorni, come confermato anche dall’ex dama durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Tuttavia, non sono mancate le critiche feroci di coloro che tutt’oggi non credono nell’amore tra i due. Sui social c’è chi sostiene che Ida stia fingendo, e che il suo cuore appartenga ancora all’ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, subito dopo la registrazione della puntata in cui Ida Platano sceglie Alessandro Vicinanza, ammise di nutrire molti dubbi sulla love story, sostenendo che nel giro di alcune settimane, la dama sarebbe rientrata nuovamente in studio per rimettersi in gioco. Eppure, a distanza di circa un mese dalla scelta, tra la dama e il cavaliere tutto sembra procedere a gonfie vele.

La frecciatina social di Alessandro Vicinanza

La coppia si mostra felice sui social, e proprio nelle ultime ore Alessandro ha deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione con Ida, e lo ha fatto attraverso un post che contiene anche una frecciatina rivolta ai detrattori. Vicinanza ha postato uno scatto mentre si trova in compagnia della Platano, aggiungendo la didascalia in latino “Omnia vincit amor”, ovvero “L’amore vince su tutto”, con in sottofondo la canzone Ma che bello questo amore di Eros Ramazzotti.

Insomma, al netto delle critiche e delle malelingue screditanti, Ida e Alessandro si apprestano a vivere il loro primo Natale da coppia.