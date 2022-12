Elodie e Andrea Iannone sono usciti definitivamente allo scoperto. La loro relazione, iniziata la scorsa estate, ha riempito le pagine dei giornali e i siti che si occupano di gossip.

Ma nelle ultime ore, la cantante e l’ex pilota di MotoGp sono finiti al centro della bufera. Il giornalista Alberto Dandolo, sulle colonne di Oggi ha raccontato che durante una serata in un locale, i due avrebbero rifiutato di fare dei selfie con alcuni fan.

Elodie e Andrea Iannone nella bufera

“Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Elodie ormai si sente Madonna. Ha rifiutato sdegnata ogni richiesta di selfie. Scortati come due star di Hollywood, i due, però, si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti. Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto”, ripetono alcuni amici storici dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. “In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone. Essere carini e disponibili con i fan è un dovere di qualsiasi personaggio famoso, ma è anche vero che una giornata storta capita a tutti, o semplicemente i due volevano godersi una serata in tranquillità. Ma può anche essere che Andrea Iannone ed Elodie siano della scuola di Alessandra Amoroso, ‘se poi lo faccio a te gli altri ci rimangono male e questo non mi va’”.