Tensione tra Maria De Filippi e LDA. Già la mancata ospitata ad Amici di quest’anno ha generato polemiche, quello che si sta dicendo in queste ore segnerebbe la chiusura totale tra la regina di Canale 5 e il figlio di Gigi D’Alessio. A confermare tale situazione è l’esclusione di LDA nel concerto di Capodanno in musica su Canale 5 dove si esibiranno molti cantanti della scuola più famosa d’Italia, ma anche molti ballerini provenienti proprio da Amici.

Non a caso è prevista la partecipazione di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Luigi Strangis e tanti altri che hanno fatto parte dei banchi della scuola.

Cosa ha portato alla rottura tra LDA e Maria De Filippi?

Che qualcosa stesse accadendo tra Maria De Filippi e LDA lo si era capito da alcune indiscrezioni trapelate e legate probabilmente alle case discografiche che fanno parte del programma. L’ex allievo di Amici avrebbe preferito un’altra etichetta da quella suggerita dagli autori del programma. Ed ecco che qualcosa si sarebbe rotto, tanto che la conduttrice non ha invitato il ragazzo al suo show neanche dopo il successo di Cado, scritto con Albe. Entrambi sono stati messi da parte e gli autori avrebbero preferito sponsorizzare quegli allievi rimasti “fedeli” al programma.

E c’è di più, ora che Capodanno in musica passerebbe per le mani della De Filippi, LDA sarebbe stato “costretto” ad accettare l’invito de L’Anno che verrà, in onda su Rai 1 il 31 dicembre, con cui, probabilmente, parteciperà assieme ad Albe.

LDA dopo la sua scelta discografica sarebbe stato allontanato da Mediaset e per questo motivo si sarebbe avvicinato alla Rai. Ricordiamo infatti che LDA è stato l’unico volto di Amici 21 ammesso a partecipare a Sanremo 2023. Sangiovanni e Luigi Strangis sono stati esclusi dal palco dell’Ariston. Questo avrebbe generato ulteriore malcontento in Maria De Filippi.