Elodie finisce nella bufera. La cantante nel mirino dei social dopo aver pubblicato alcuni scatti decisamente hot, circostanza che non è stata presa bene da una parte dei suoi fan, contrariati dal fatto di vederla puntare sempre di più sul suo aspetto fisico piuttosto che sul talento vocale.

In un post su Instagram nel quale annunciava le date del suo nuovo tour, molti follower si sono scagliati contro Elodie, accusandola di mettere troppo spesso in “vetrina” il suo corpo. “Esagerata e volgare”, ha scritto qualcuno. E ancora “Cara Elodie, ti appresso e ti seguo per la tua bravura nel canto, ti seguo sin dai tempi di Amici. Ma ultimamente questi pos un po’ osé non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla”. “Non devi piacere perché fai vedere tette e cu*o”. “Eri la mia preferita per la classe che ti ha sempre contraddistinto. Ora hai ceduto il passo alla volgarità. Peccato”.

Nina Zilli, che bordata a Elodie!

Ma non sono stati esclusivamente i follower a scagliarsi contro l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Anche una sua collega, Nina Zilli, è entrata a “gamba tesa”: “Esci le canzoni belle, non la fi*a!”, è stato il commento di Nina. Un consiglio ma anche una chiara frecciatina per la scelta di Elodie di puntare più sull’aspetto fisico che sul talento.

