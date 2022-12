Tavola apparecchiata per la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 19 dicembre.

Dopo gli ingessi di Nicole Murgia e Davide Donadei, avvenuti nella puntata del 17 dicembre, altri due nuovi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa. Si tratta di Andrea Maestrelli, calciatore 24enne, e Dana Saber, 29enne italo-marocchina, nota per il bacio appassionato per le strade di Milano con Dayane Mello.

Gf Vip, questa sera arriva l'ex di George Ciupilan

Non mancheranno, come da tradizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, gli scontri tra i vipponi in gara, e in particolare quello tra Attilio Romita e il duo composto da Wilma Goich e Charlie Gnocchi, che sono ai ferri corti dopo le discussioni avute durante le nomination di sabato. Poi ci sarà l’ennesimo confronto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, il cui rapporto è ormai ridotto ai minimi termini. L’ex di Belén Rodriguez ne avrà anche per Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini, con quest’ultima che gli ha rifilato un sonoro due di picche. Ci sarà anche una nuova sorpresa per George Ciupilan, che incontrerà la sua ex fidanzata, la tiktoker Samara Tramontana. Tra i due è davvero finita?

Attesissimo, ovviamente, il verdetto del televoto eliminatorio: chi si salverà tra Giaele De Donà, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Patrizia Rossetti? Chi invece, lascerà per sempre la Casa del Grande Fratello Vip?