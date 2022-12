Soleil Sorge e Antonella Fiordelisi “nemiche per la pelle”. L’influencer campana non ha affatto gradito il commento dell’opinionista, che durante la puntata del 26 dicembre l’ha invitata a "volare basso".

Antonella Fiordelisi provoca Soleil Sorge

La fidanzata di Edoardo Donnamaria non ha digerito le frecciatine di Soleil, e nelle ultime ore ha provocato l’ex vippona. “Ha paura che prendo il suo posto? Dici che ha visto una possibile potenziale…”, e ancora: “Basta con Soleil. Ma poi non sa nemmeno cosa significhi fare l’opinionista, infatti è solo una sostituta. Perché devo concentrare le mie attenzioni pensando a lei? Tra una puntata tornerà da dove è venuta, e nessuno parlerà più di lei”.

Nella giornata di ieri, Antonella ha continuato a punzecchiare Soleil imitando il suo accento italo-americano mentre era in compagnia di Edoardo Donnamaria. Alla scena ha assistito anche Dana Saber, e i tre vipponi sono scoppiati a ridere. Il video, diventato virale, è arrivato anche all’attenzione della conduttrice del Gf Vip Party.

Antonella prende in giro l'opinionista

I Donnalisi si trovavano in giardino in compagnia di Dana Saber quando hanno iniziato a prendere in giro Soleil Sorge, imitando il suo modo di parlare e ripetendo alcune frasi delle in puntata. “Alfonso io ti stupirò perché io non sono dalla parte di Luca, ma dalla parte di Nikita! Questo latino ci sta annoiando!”, ha detto la Fiordelisi, che poi ha aggiunto: “Dana non rubare questa cosa che sto facendo, fly down! E poi qualcuno ti ha consigliato male da fuori, sii te stessa, riprenditi! Dayane si dissocia! Non so il latino, ma fly down baby”.

La Saber ha assistito al siparietto tra i Donnalisi e non ha potuto fare a meno di ridere, con Edoardo Donnamaria che ha ironizzato sul fatto che, nonostante fosse Natale, l’opinionista part-time del Gf Vip, non avesse risparmiato critiche e frecciatine nei confronti di alcuni vipponi: “Cosa penso della diatriba fra Nikita e Onestini? Io ti stupirò perché oggi è Natale e siamo tutti più buoni. Non sono contro Luca ehm Onestini, ma sono assolutamente dalla parte di Nikita! Se voglio dire qualcosa di carino ai concorrenti? Ma certo, è Natale! Quindi voglio dire che Dana è completamente pazza e Onestini è un testa di ca*zo, però voglio dire anche che Antonella ha rotto i cog*ioni”.

La reazione di Soleil Sorge

L’imitazione, che equivale in sostanza ad una presa in giro, non è sfuggita a Soleil Sorge, che ha commentato: “E fu così che anche io mi dissociai da Dana – seguendo dunque Dayane Mello - In bocca al lupo geni del male”.