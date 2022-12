Ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

L’ex volto di Forum si è lamentato del comportamento dell’influencer campana: “Mi dà fastidio che si sta scherzando su dei calciatori che ti scrivono e tu ti inca**i e tiri fuori che io ho scritto a Mara Sattei…”. A quel punto la regia ha immediatamente tagliato l’audio e ha cambiato inquadratura.

Lite tra Antonella e Edoardo: c'entra Mara Sattei

Fatto sta che la discussione prosegue e si sposta in giardino, sotto gli occhi degli altri inquilini. Donnamaria è un fiume in piena, e continua nella sua invettiva contro la fidanzata “Ho bisogno che senta che parli di lei. Ma io posso discutere di queste ca**ate a trent’anni? Ma seriamente, posso dover discutere di queste stron**ate a trent’anni? Ti prego, ma mollami. Cerca di stare più rilassata! Stai qui a dire che ti scrivono queste persone, ti prendo per il c**o e tu tiri fuori Mara Sattei”. Successivamente Edoardo ha rivelato che la cantante, protagonista insieme a Fedez e Tananai della hit della scorsa estate La Dolce Vita, non gli ha mai risposto su Instagram. Antonella, dal canto suo, ha detto di essere stata molto generica nel parlare, e di non aver mai fatto il nome della cantante.

Dopo aver discusso per alcuni minuti, torna finalmente il sereno tra la coppia. Sopra il cielo della Casa, infatti, vola un aereo per i Donnalisi che recita: “Il mondo addosso non vi ammazza”. A quel punto, la Fiordelisi comincia a saltellare allegra e a urlare i suoi ringraziamenti, cercando di coinvolgere anche Donnamaria. Edoardo Tavassi assiste alla scena: “Ma questa era arrabbiata due minuti fa, ma ti rendi conto?”, chiede ad Edoardo, che gli risponde: “Sì, ma questa è una cretina”.

L’ex volto di Forum, tuttavia, non dimostra la stessa felicità della fidanzata, e fingendo di esultare dichiara: “Eh ma è importante fare questa cosa, sennò quella si inc**a“. Le sue parole fanno scaturire una nuova breve lite, dopo la quale i due vengono chiamati separatamente in Confessionale.