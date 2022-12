C’eravamo tanto amati. Il titolo del film diretto da Ettore Scola e interpretato dai grandissimi Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Stefania Sandrelli, calza a pennello per descrivere la fine dell’amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, la rottura tra le due vippone è diventata insanabile, tanto che la Rossetti è arrivata persino ad augurarsi che la coinquilina venga eliminata. Patrizia Rossetti, protagonista di una lite furibonda con Antonino Spinalbese, dopo una confidenza che le è stata fatta da Milena Miconi, è sempre più convinta che Wilma Goich parli male di lei alle sue spalle: “Dice a me che sono pettegola, quando Wilma ha detto peste e corna su questa casa. Sta giovando, semplice”.

Patrizia Rossetti: "Mi auguro che Wilma venga eliminata"

La Rossetti si augura che la coinquilina venga eliminata al televoto. Patrizia ritiene che il cambiamento di Wilma sia dovuto alla sua vicinanza con alcuni vipponi: “Ha frequentato troppo Daniele e Antonino ed è diventata una mia nemica, quello che le dicono loro va bene. Non è mai stata mia amica. Allora, sai cosa ti dico? Mi auguro che esca. Ma lo dico proprio con il cuore”.

Wilma Goich è attualmente al televoto, e per proseguire la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia dovrà ricevere più preferenze di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. La resa dei conti, per la Goich e gli altri nominati, è prevista per il prossimo 2 gennaio, giorno in cui andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.