Amici: grande passo per un ex ballerino del talent show di Canale 5.

Ennesimo talento di Maria De Filippi raggiunge il successo dopo aver partecipato al talent di Canale 5. Alessandra Celentano difficilmente sbaglia la scelta dei suoi ballerini, e quasi tutti, alla fine, sono arrivati lontano.

Anche questa volta ha avuto ragione. Il suo allievo Alessandro Cavallo, ex ballerino di Amici 20, è entrato a far parte di una prestigiosa compagnia di danza, e attualmente è impegnato in un tour che toccherà le più grandi capitali europee e non solo.

Alessandro Cavallo è stato un concorrente della ventesima edizione di Amici, durante la quale è stato seguito da Alessandra Celentano, che per lui stravedeva. Alessandro, ballerino di danza classica, arrivò alla finale del circuito danza, dove però fu battuto da Giulia Stabile, amatissima dal pubblico e dalla stessa Maria De Filippi, tanto che attualmente fa parte del cast di ballerini professionisti di Amici.

Alessandro Cavallo realizza io suo sogno

Diverso, ma non certo meno prestigioso, il destino di Alessandro Cavallo. Uscito dalla scuola di Amici, infatti, il ballerino pugliese è stato subito sommerso di proposte lavorative, tra cui quella, accettata, di ricoprire il ruolo di protagonista del musical internazionale “Dirty Dancing”. Tanti spettacoli nel corso di questi anni per Alessandro, anche se il suo sogno era quello di entrare in una prestigiosa compagnia di danza con sede a Losanna, la Béjart Ballet. Ebbene, ora il suo sogno si è avverato, e il ballerino è riuscito nel suo intento. Non solo a breve partirà per una tournée internazionale, ma di recente si è esibito addirittura con Roberto Bolle, che si è complimentato con lui.