Confronto tra George Ciupilan e Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina ritiene che il loro rapporto si sia un po’ raffreddato, e ha deciso di parlarne con il giovane tiktoker.

All’inizio della loro avventura nel loft di Cinecittà, i due avevano legato moltissimo, e passavano le giornate a parlare, ridere e scherzare, tanto che alcuni telespettatori del reality show hanno ipotizzato che tra i due potesse nascere un sentimento più profondo. Ma così non è stato.

L’ingresso di Luca Onestini ha inevitabilmente rimescolato le carte in tavola. Nikita, infatti, ha manifestato praticamente da subito il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante, in seguito, abbia ricevuto un sonoro due di picche.

I dubbi di George Ciupilan

A questo punto, la Pelizon ha tentato di riavvicinarsi a Ciupilan per comprendere i motivi che hanno causato freddezza nel loro rapporto, tirando in ballo anche Antonella Fiordelisi: “Io non capivo solamente perché ultimamente parliamo molto meno, tutto qua. Credo di averti spiegato perché ci sia stato un avvicinamento (con Antonella, ndr). Ho dubitato di lei”. La vicinanza tra Nikita e la Fiordelisi sembra aver fatto nascere dei dubbi in George: “Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché altrimenti non arriva nessun concetto del genere. Non arriveresti a dirmi una cosa del genere. Per me, te e Luca, siete entrambe due persone con cui ho passato la maggior parte del tempo qui dentro. A me dispiace che voi due discutiate, siete due persone con cui ho un bel rapporto. Dall’altra parte sono in una situazione in cui dico… uhm…”. Insomma, George Ciupilan proprio non ha capito perché la Pelizon si sia avvicinata ad Antonella.

Il confronto tra i due vipponi ha suscitato anche le reazioni degli utenti di Twitter: “Ci sta che George non capisca l’avvicinamento tra Antonella e Nikita. Ma questo non può cancellare tre mesi in cui lei non lo ha mai lasciato solo e in cui era sempre pronta a difenderlo quando lo nominavano”.