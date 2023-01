Giovanni Ciacci finisce ancora una volta nel mirino degli “odiatori da tastiera”. Lo stylist ha pubblicato alcuni screenshot di una chat avvenuta tra lui e un hater, nella quale viene pesantemente insultato per la sua positività all’HIV, tema che Ciacci ha trattato anche la sua, seppur breve, permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Fai schifo! Sei malato di Aids”, sono queste alcune delle orribili parole che si leggono in una delle conversazioni. Giovanni, stufo per le offese che subisce quotidianamente sui social, ha deciso di denunciare questa situazione.

Giovanni Ciacci, lo sfogo su Instagram

Ecco le sue parole: “Penso che le mie dichiarazioni, le denunce fatte, lo spiegare di cosa sia nel 2023 vivere con un’infezione da HIV non siano servite a nulla se ancora ci sono persone che scrivono questo. Sono amareggiato, incazzato, deluso. La mia presenza al Gf Vip, portando questo stigma sociale ancora aperto, ha fallito, come hanno fallito tutti i media che ne hanno parlato, perché vuol dire che non lo abbiamo spiegato bene. Sono veramente incazzato. Oggi provvederò a denunciare l’ennesimo anonimo, ma non essendo io un ministro passerà tutto sotto traccia e con i tempi assurdi della legge italiana. Dobbiamo metter fine a questo odio social, con leggi severe e soprattutto efficaci contro gli odiatori seriali. Lo Stato (Giorgia Meloni) deve trovare una regolamentazione per l’uso dei social abbinati ad un codice fiscale (Alessandro Zan, aiutaci tu). Sono veramente stanco di subire offese, minacce e umiliazioni solo perché ci ho messo la faccia”.