Love is in the Air, titolo originale Sen Çal Kapımı, sbarca su Sky Italia. L’amatissima serie tv turca con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin è disponibile sulla piattaforma satellitare, per la gioia dei milioni di telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Eda Yildiz e Serkan Bolat.

La storia d'amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin

Proprio sul set di Love is in the Air è nata la storia d’amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, i quali, però, si sono detti addio lo scorso marzo. La fine della relazione tra le due star turche ha devastato i loro fan, i cosiddetti HanKer, che tutt’oggi non si sono ancora rassegnati all’idea che i loro beniamini si siano detti addio. Nonostante il gossip parli di un possibile ritorno di fiamma tra Hande e Kerem, e sebbene tra di loro si sia verificato una sorta di riavvicinamento, ad oggi non è ipotizzabile che possano tornare ad essere una coppia. Alcuni giorni fa, Hande e Kerem sono anche apparsi sui cartelloni pubblicitari di Times Square, a New York, perché tra le venti celebrità asiatiche più influenti del 2022.

La trama di Love is in the Air

La trama di Love Is in the Air gira attorno alla storia di Eda Yildiz, una ragazza di umili origini ma determinata. Persi i genitori, fin da piccola è stata cresciuta da sua zia Ayfer. Quest’ultima ha un negozio di fiori, dove Eda lavora con passione e dedizione. Gli obiettivi della ragazza sembrano complicarsi quando la borsa di studi internazionale, a lei necessaria per finire l’università, le sfugge di mano a causa dell’architetto Serkan Bolat, un uomo ricco che le offrirà una opportunità per rimediare a questa interferenza: per due mesi lei dovrà fingersi la fidanzata dell’affascinante uomo. Accettata la proposta dopo un’iniziale opposizione, i due si innamorano. Per vivere serenamente la loro relazione e, in prospettiva, un futuro matrimonio dovranno superare molti ostacoli.

Tutta gli episodi della prima stagione di Love is in the Air sono disponibili su Sky nella sezione “On demand”.