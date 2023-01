Dopo aver annunciato lo scorso novembre di essere in attesa del loro primo figlio, Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno svelato il sesso del bebè che nascerà tra qualche mese.

La coppia ha condiviso su Instagram una tenerissima foto mentre si baciano, tenendo in mano un palloncino di colore blu. Sarà dunque un maschietto il primogenito dell’ex di Anna Pettinelli e della modella e influencer.

Elisa e Stefano hanno ufficializzato il loro fidanzamento la scorsa estate, non senza suscitare polemiche. Macchi era reduce da una relazione con la speaker radiofonica ed ex insegnante di Amici, Anna Pettinelli, e i due avevano partecipato all’edizione 2019 di Temptation Island. Lo scorso dicembre, la Pettinelli aveva polemizzato con il suo ex fidanzato, rimproverandogli di aver sbandierato sui social un nuovo amore quando un altro si era concluso da poco.

Non era tardata ad arrivare la replica di Elisa D’Ospina, che su Instagram aveva attaccato a sua volta Anna Pettinelli, sottolineando che è indelicato “parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni”.