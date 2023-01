Alberto De Pisis ha vissuto momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli e Luca Onestini, in vena di scherzi, hanno pensato di rincorrersi all’interno del loft di Cinecittà con in mano un bicchiere di vetro pieno d’acqua.

Le urla dei due vipponi hanno svegliato De Pisis, che si è infuriato e non poco con i coinquilini.

Il video, diventato virale sui social, mostra il momento in cui la modella venezuelana fa un gavettone a Onestini nella zona beauty della Casa. Quest’ultimo ha iniziato a rincorrerla per tutto il corridoio fino a quando i due sono finiti in camera, proprio accanto al letto in cui dormiva Alberto De Pisis. Quest’ultimo, parso particolarmente seccato, ha reagito malissimo: “No, non nel mio letto. Non fatemi inc***are!”, ha esclamato, mentre Oriana e Luca continuavano a gettarsi acqua addosso. “Da che pianeta venite? Andatevene da qui. Sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Si poteva ferire qualcuno. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro”, ha concluso De Pisis.

Le sue urla hanno finalmente sortito effetto, e Oriana Marzoli e Luca Onestini si sono finalmente dati una regolata.