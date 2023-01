Salvatore Di Carlo avvistato in compagnia della sua nuova fiamma. Dopo la fine del matrimonio con Teresa Cilia, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato beccato in più di un’occasione in compagnia di diverse ragazze.

Lo scorso novembre, Di Carlo era stato avvistato in compagnia di Sofia Tamà, semifinalista di Miss Italia con una laurea in Storia dell’Arte. I due erano stati “pizzicati” in un centro commerciale vicino Catania, e le foto avevano fatto immediatamente il giro del web in seguito alle segnalazioni arrivate all’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano.

Salvatore Di Carlo beccato con la sua nuova fiamma

Poche ore fa, la stessa Deianira ha condiviso sulle sue Instagram stories un breve filmato inviatole da una sua follower in cui si vede proprio Salvatore Di Carlo in compagnia di una ragazza, che dovrebbe essere proprio Sofia Tamà. “Iniziamo la giornata con uno scoop: Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, si è fidanzato. Forse lo era già prima. Beccati”, ha scritto la Marzano.

Al momento non è arrivata ancora nessuna conferma da parte dell’ex volto di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore sembra comunque aver voltato definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Teresa Cilia. La rottura tra i due, stando a quanto sostenuto dall’ex tronista, sarebbe avvenuta per alcuni presunti tradimenti da parte di lui.