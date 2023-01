Sonia Bruganelli è tornata ad accomodarsi sulla sua poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis, assente per due settimane perché a New York per le vacanze di Natale, ha fatto il suo rientro in studio nella puntata del 9 gennaio.

Come sempre, la Bruganelli non ha risparmiato frecciatine velenose nei confronti del vippone di turno (in particolare Luca Onestini), ed è entrata ancora una volta a “gamba tesa” su Giulia Salemi, opinionista social del Gf Vip. Tra le due, all’inizio della settima edizione del reality, non correva buon sangue. Sonia ha ribadito in più di un’occasione che l’influencer italo-iraniana cavalcava l’onda del popolo social senza mai uscire allo scoperto, e senza esprimere giudizi sui vipponi in gara. In seguito ad alcuni battibecchi, che si sono verificati anche a distanza, le due hanno finalmente chiarito e smentito le voci secondo le quali non erano in buoni rapporti.

Sonia Bruganelli, frecciatina a Giulia Salemi

Rientrata ieri in studio, Sonia Bruganelli è tornata, però, a scoccare l’ennesima frecciatina nei confronti di Giulia Salemi e dello stesso Alfonso Signorini. “Eri una persona seria, ti ritrovo bimbominc*ia che balli con la Salemi”, dice l’opinionista rivolgendosi al conduttore. La Bruganelli si riferisce ad un balletto condiviso sui social da Alfonso e Giulia (potete guardare il video in basso), in cui sono alle prese con la coreografia della serie televisiva Mercoledì Addams.

La battutina di Sonia non è passata inosservata agli utenti social, i quali hanno rimarcato come l'opinionista colga sempre l'occasione per punzecchiare Giulia Salemi.