Alfonso Signorini punge la signora Veronica Cozzani, mamma di Belén Rodriguez. Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio, il deus ex machina del reality show di Canale 5 ha punzecchiato la madre della showgirl argentina.

“La madre di Belén è muta in confronto…”, tuona il conduttore, prendendo in giro la mamma di Oriana Marzoli, che nel giardino della Casa stava avendo un incontro con la figlia. La donna è davvero senza freni, parla tantissimo ed è praticamente impossibile arginarla. Anche Signorini resta senza parole e, ad un certo punto, si sdraia a terra esausto. Alla fine, però, riesce a frenarne l’eccessiva eloquenza.

Alfonso Signorini, la battuta sulla mamma di Belén Rodriguez

In collegamento con lo studio c’è Antonino Spinalbese, attualmente in quarantena e prossimo al rientro nel loft di Cinecittà. Ad un certo punto, Alfonso si rivolge all’ex di Belén facendo notare che l’allontanamento da Oriana per lui è stata una vera e propria benedizione. “Antonino te la sei scampata!”, dice Signorini. “Mamma mia, meno male”, replica Spinalbese.

Ed è in quel momento che il conduttore del Gf Vip sfodera l’asso che aveva nella manica, lasciandosi andare ad una battuta decisamente ad affetto: “La mamma di Belén è muta in confronto!”, dice. “Salutiamola, sono stato fortunato!”, risponde Antonino.