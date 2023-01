Ennesima serata complicata per Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato attaccato da Soleil Sorge, questa volta è finito nel mirino di Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis è tornata ad occupare la sua poltrona da opinionista dopo essersi assentata per due settimane. Durante l’appuntamento con il Grande Fratello Vip di ieri sera, la Bruganelli si è scagliata contro Luca Onestini, dicendogli senza peli sulla lingua quello che pensa di lui. Secondo l’opinionista, il vippone avrebbe avuto un notevole cambio d’atteggiamento in breve tempo, circostanza che non sta giovando al suo percorso nel reality.

Sonia Bruganelli si scaglia contro Luca Onestini

“Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, perché hai portato allegria ecc. Poi a un certo punto hai switchato e hai completamente cambiato registro. Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana. E ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, voi vi mettete lì e parlate in spagnolo, non si sa perché. Non è vero? Ma come non è vero? Posso parlare?”.

Sonia Bruganelli ha chiesto nuovamente la parola perché interrotta da Oriana Marzoli, che ha smentito le sue parole. L’opinionista ha ripreso il suo ragionamento rivolgendosi ad Onestini: “Anche perché io non ho precedenti con te, non siamo stati fidanzati perché potresti essere quasi mio figlio, non ti ho tradita e non sono stata tradita. Quindi non puoi dire che sto rosicando. Quello che dico è perché lo penso e perché lo vediamo!”.

Sonia Bruganelli a Onestini: "Stai perdendo di credibilità"

Poi ha aggiunto: “L’ultima cosa e poi chiudo, tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”.

Luca Onestini ha poi chiesto se, a detta della Bruganelli, Dana Saber avesse ragion sul suo conto. “Ha ragione Dana quando ti dà del pagliaccio? Sì, perché quando tu parli sai la sigla che parte?”, ha chiesto l’opinionista, per poi intonare la musichetta da circo: “I cantastorie, racconti un sacco di fandonie, di stupidaggini”.

Insomma, non sembra esserci pace per Luca Onestini che, dopo Soleil Sorge, si è preso una sonora strigliata anche da Sonia Bruganelli.