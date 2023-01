Gli strascichi della rottura tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono approdati anche in prima serata durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip.

Andrea Maestrelli: "Nicole mi menava!"

Alfonso Signorini si è focalizzato su una confidenza che il calciatore ha rivolto a Edoardo Tavassi usando il codice Snap, facendo riferimento a quanto accaduto durante la storia con l’attrice. “Mi menava. Sono stato due volte in ospedale. Corna”, ha raccontato Maestrelli. “Quando si è rotto il piatto lui si era tagliato, questo è vero, ed era andato in ospedale per farsi mettere uno o due punti”, spiega Nicole. “Non so di altri episodi, magari te li racconterà lui. Se mi vuole far passare come una persona violenta, io non voglio dire nient’altro, anche per tutelare le persone che ci sono fuori”. “Mi spiace che questa cosa sia uscita, non volevamo. La verità è che Nicole è più pronta di me a parlare davanti alle telecamere. Io però non ho bisogno di sminuire lei per elevare me”, ha commentato Andrea.

Nicole Murgia in lacrime

Questa mattina, Nicole Murgia è apparsa particolarmente triste, e confidando a Milena Miconi la sua delusione per quanto emerso in puntata, si è lasciata andare a delle lacrime di sfogo.

“Non ingigantire, prendi tutto per quello che è, lo dico per te”, prova a rincuorarla Milena. “Quello che ti fa più male, quello che ti sta facendo soffrire non so cos’è”, prosegue la vippona, che cerca di trovare il modo migliore per capire come affrontare il discorso della rottura tra Nicole e Andrea. “E’ un gioco tra due ragazzi che stanno insieme, forse in maniera sbagliata, non si sono voluti bene, ma si sono voluti male, ma tutti e due hanno sbagliato”, sottolinea la Miconi, che prosegue: “Tu non sei una brutta persona”.

Ma Nicole Murgia è inconsolabile: “E’ uscito solo questo”, afferma affranta e con la voce rotta dal pianto. Milena Miconi prova a rasserenarla, dicendole che anche la sua verità verrà fuori.