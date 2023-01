La terza stagione di Mare Fuori è stata posticipata di qualche settimana. E’ quanto si legge da un comunicato Rai del 9 gennaio. Motivo di tale ritardo la produzione stessa. Durante il montaggio, infatti, ci sono stati problemi tecnici. All’inizio, la data d’inizio era fissata a fine febbraio, ma ora si parla di almeno due settimane di ritardo. Mare Fuori 3, dunque, andrà in onda a partire da marzo, prima sulla Rai e successivamente sarà disponibile sulla piattaforma Netflix, che di recente ha acquistato i diritti della serie.

Mare Fuori 3: le anticipazioni

Ma quali sono le anticipazioni della terza stagione di Mare Fuori? L’attenzione è tutta sui personaggi. La prima incertezza è sulla presenza del personaggio di Filippo, interpretato dall’attore Filippo Ferrari. Gli esperti tv rivelano che O’ Chiattillo, così soprannominato nel carcere minorile di Napoli, potrebbe dire addio nella prima puntata o comunque avere uno spazio assai ridotto nelle nuove dinamiche della serie. Sempre da quanto si apprende dal web, pare che la terza stagione ruoterà intorno ad Edoardo Conte, il quale inizierà a dubitare degli ideali della vita criminale e probabilmente avvierà un percorso di redenzione.

Un grande punto interrogativo e soprattutto un velo di mistero c’è sul personaggio Ciro Ricci, morto nella prima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo ritorno nella serie. C’è chi sostiene che non sia morto e che ritornerà nel carcere. In realtà, sembra che Ciro riapparirà sì nella terza stagione ma sotto forma di flashback. Entrerà in gioco la sorella di Ciro e la produzione assicura che i colpi di scena non mancheranno. In dubbio anche Totò, che, diventato ormai maggiorenne, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Dubbi anche sulla presenza di Pino, il quale potrebbe salutare dopo appena tre puntate.