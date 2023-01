Federico Dainese ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. La sua ex corteggiatrice, Vincenza Botti, terza classificata a Miss Italia nel 2015 ed ex tentatrice di Temptation Island, ha rivelato a MondoTv24 che si aspettava un messaggio dall’ex tronista. “Mi aspettavo un messaggio da lui, un qualcosa, e invece questa chiamata, questi messaggi, non sono mai arrivati”.

Vincenza parla nel suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi: “Sono molto coerente anche con quel po’ che ho fatto, un mini percorso. Come ha detto anche Federico in puntata, non potevamo uscire fuori insieme, non c’erano proprio le basi, ci siamo visti due volte, ma in quelle due volte siamo stati bene. Quindi perché non continuare questa conoscenza? Sicuramente io non farò un passo, non perché sono orgogliosa, secondo me con l’orgoglio non si va da nessuna parte. Ci si priva di tante emozioni, di tante cose che si possono vivere. Quindi assolutamente no.

Io mio passo verso di lui l’ho già fatto. Quando mi hanno invitata nel programma per andare a conoscere lui, ci sono andata, nonostante mole persone mi dicessero ‘Vedi che Federico sta facendo un percorso molto superficiale, molto farfallone’. Io non sono stata a sentire nessuno, ho detto ‘Vado, lo conosco e vedo come si comporta con me’. Quindi il passo avanti l’ho fatto. Se è realmente interessato, adesso tocca a lui”.

Vincenza Botti delusa da Federico Dainese

Vincenza Botti ha anche ammesso che non si sarebbe mai aspettata che Federico Dainese lasciasse il trono: “L’ultima esterna era andata più che bene. Ci sono rimasta male quando in studio abbiamo visto com’era andata la seconda esterna con tutto il casino che è successo. Lui non si è degnato di uno sguardo, di un saluto. Sarò banale, ma io sono una ragazza che sta molto attenta ai dettagli e ai piccoli gesti. Veniamo da un’esterna che è andata più che bene. Ci siamo aperti, ci siamo confidati, gli sono stata accanto, l’ho supportato, mi porti quel regalo, un gesto che valeva tanto. Poi volevi mandarmi la foto, andiamo lì e neanche a dire ‘Ciao Vincenza, ci vediamo, sto un attimo impicciato, sto nervoso’. Niente. Ci sono rimasta un tantino male. Non mi ha chiamata per la terza esterna e ho pensato ‘Avrà fatto un’altra esterna con un’altra ragazza’, e quindi ho passato una settimana un po’ così. Vado in studio, appena arrivo vedo l’altra ragazza lì. Ho detto ‘Ok, c’è qualcosa che non va’, però sinceramente questo non me l’aspettavo. Ci stavamo conoscendo, vediamo se farà questo passo avanti”.