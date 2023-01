Rai: Luca Argentero confessa: “Doc – Nelle tue mani 3 sarà l’ultima stagione”.

Luca Argentero conferma la terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Intervistato nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha rivelato alcune anticipazioni sul medical drama di cui sarà nuovamente protagonista. L'attore torinese si è raccontato confessando che sente un forte desiderio di andare avanti con la storia del dottor Fanti.

Le parole di Luca Argentero

Ecco le sue parole: “Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei, sia con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità”. Poi ha concluso: “Almeno avere tre stagioni per potere raccontare tutto quello che vuoi raccontare”.

La trama di Doc – nelle tue mani 3 è ancora top secret. Ciò che si evince dalle parole di Luca Argentero è che la prossima che andrà in onda sarà quasi sicuramente l’ultima stagione. Appresa la notizia, il web si è scatenato con commenti e post, nei quali si evidenzia che è assurdo cancellare un format che funziona così bene.

Nella terza stagione di Doc – Nelle tue mani ci saranno due new entry, anche se non sono ancora trapelati i nomi. Sappiamo che sono stati confermati gli attori delle scorse stagioni, o almeno la maggior parte di loro. La messa in onda è prevista per l’autunno 2023. Intanto, sono già iniziate le riprese, e ben presto le fan di Luca Argentero lo rivedranno nei panni del dottor Fanti.