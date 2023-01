Mediaset: brutte notizie per il Serale di Amici di Maria De Filippi.

Maria De Filippi, la decisione in vista del Serale

Dopo le diverse punizioni, eliminazioni e sfide imminenti, è arriva la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Maria de Filippi e i suoi autori hanno deciso di ridurre il numero degli allievi che potranno accedere al Serale. Aldilà del discorso igiene, che per mesi è stato al centro di sfide e discussioni in diretta, il vero problema della De Filippi è un altro. Pare, infatti, che quest’anno il livello della classe non è elevato come nelle passate edizioni del talent di Canale 5. Tra ballerini e cantanti, sembra proprio che il livello artistico non sia così alto, ecco perché Maria De Filippi avrebbe preso una drastica decisione in vista del Serale. E’ una triste realtà per la De Filippi e il suo Amici 22, che pare proprio non voler decollare. A ciò si aggiunge che gli allievi, rispetto agli anni precedenti, sono seguiti pochissimo sulle piattaforme social.

La produzione ha preso in esame i cantanti di questa edizione, e come si può vedere nessuno degli allievi di quest’anno è nelle classifiche di Spotify. Stesso discorso per i ballerini, che sembrano essere lontani dai talentuosi protagonisti delle passate stagioni. Secondo alcuni fan del talent di Canale 5, ciò è imputabile alla scelta e alla selezione dei professori, altri, invece, pensano che i ragazzi abbiano solo pensato a divertirsi.

Davanti a questa situazione, si ipotizza che Maria De Filippi consentirà l’accesso al Serale solo a dodici allievi: sei cantanti e sei balleri. Inoltre, sembra che con la sfida a tre squadre, ci saranno solo quattro allievi a squadra formata da due ballerini e ovviamente due cantanti. Tutto questo porterà velocemente alla conclusione della fase finale del programma, soprattutto quando si verificheranno le doppie eliminazioni.

Insomma, davvero un’edizione flop di Amici, e un’amara delusione per la stessa De Filippi.