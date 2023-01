Mediaset cancella Ciao Darwin per Pio e Amedeo. L’ira di Paolo Bonolis.

Negli ultimi mesi sembrava confermata la messa in onda di Ciao Darwin, storico show di Canale 5 con a timone Paolo Bonolis. Sembrava tutto pronto, e invece sono in arrivo novità dai vertici Mediaset. Sembra, infatti, che Pier Silvio Berlusconi avrebbe preferito dare spazio a programmi meno costosi e di breve durata. In particolare, secondo voci di corridoio, pare che i vertici del Biscione avrebbero preferito lo show di Pio e Amedeo, e la nuova edizione di Ciao Darwin sarebbe stata cancellata.

Mediaset cancella Ciao Darwin? L'indiscrezione

Attraverso un comunicato stampa, Mediaset ha pubblicato la lista dei programmi che andranno in onda, e tra questi non figura Ciao Darwin. Secondo Davide Maggio, esperto di tv, il programma in questione richiede l’esborso di ingenti somme di denaro, che per ora i vertici del Biscione preferirebbero non impiegare almeno fino al prossimo autunno.

Sul web è accesa la polemica. Lo stesso Bonolis sembra aver non gradito questa scelta dei vertici Mediaset, seppur legata ad un aspetto puramente economico. Ma ad infiammare ulteriormente la rete è stata la notizia che la cancellazione di Ciao Darwin sarebbe dovuta ai costi elevati, bensì alla volontà del Biscione di sostenere Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo.

L’indiscrezione ha trovato conferma in quanto il duo foggiano dovrebbe ritornare sul piccolo schermo proprio nel mese di marzo, lo stesso in cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero dovuto debuttare con una nuova edizione di Ciao Darwin. Una scelta, quella di Mediaset, che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi preferirebbe il programma di Bonolis, e chi invece ritiene giusto dare spazio a Pio e Amedeo, che nella prima stagione di Felicissima sera ottennero degli ottimi risultati.