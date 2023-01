Kerem Bürsin ha partecipato alla festa di compleanno della sorella di Hande Erçel? E’ questo il gossip esploso nelle ultime ore, e che sta viaggiando sui social alla velocità della luce.

Il compleanno di Gamze Erçel

Gamze, sorella della diva turca, anche lei influencer di successo con quasi cinque milioni di follower su Instagram, ha spento ieri, mercoledì 18 gennaio, trentuno candeline. Il party di compleanno si è svolto presso la cosiddetta “Pink House”, dimora di Hande Erçel, dove erano presenti gli amici della festeggiata, e ovviamente la sorella.

Le due sono molto legate sin dall’infanzia, e nutrono la stessa passione per la moda. Entrambe, infatti, sono testimonial di prestigiosi brand a livello globale, che sborsano cifre blu per farsi sponsorizzare i loro prodotti dalle sorelle Erçel. Ad unirle è anche l’amore per la piccola Aylin Mavi, figlia di Gamze e dell’interior designer Caner Yildirim, alla quale, la scorsa estate, è stato diagnosticato un raro tumore infantile. All’epoca, Hande decise di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi completamente all’amatissima nipotina che, per fortuna, sta rispondendo bene alle cure ed è in fase di guarigione.

Com’è noto, Hande Erçel ha avuto una storia d’amore con Kerem Bürsin, giunta ai titoli di coda lo scorso marzo. Da allora, i fan della coppia, i cosiddetti HanKer, non si sono mai rassegnati all’idea che la relazione tra i due protagonisti della serie tv Love is in the air, fosse finita. Negli ultimi mesi sono stati tantissimi i rumors (alcuni veritieri, altri meno) circa un possibile ritorno di fiamma tra i due attori, a dire il vero mai confermati dai diretti interessati.

I rumors su Hande Erçel e Kerem Bürsin

Ciò che è certo è che Hande e Kerem si sono rivisti, in un’occasione in particolare: alcuni fan li sorpresero all’interno dello Starbucks di Kavacik, località poco distante da Istanbul, mentre erano insieme al bancone a prendere un caffè. Nonostante i rispettivi “camuffamenti” adottati nel tentativo di passare inosservati, alcune persone all’interno del locale li hanno riconosciuti immediatamente, e hanno scattato qualche foto con lo smartphone. Gli scatti, e anche un breve video, condivisi sui social, diventarono virali in pochissimi minuti, tanto da ipotizzare che tra le due star turche si fosse materializzato il tanto sperato riavvicinamento. La stessa Hande confermò quell’incontro alla stampa, sottolineando, però, che i media e i fan gli avevano dato un’eccessiva importanza, e che in fin dei conti il fatto che avesse rivisto Kerem non significava assolutamente nulla.

Da allora, aldilà di qualche indiscrezione o presunto avvistamento, è calato il silenzio sulla questione. Almeno fino a ieri. Sì, perché stando a quanto emerso sui social, Kerem Bürsin avrebbe partecipato alla festa di compleanno di Gamze Erçel, svoltasi proprio in casa della sua ex fidanzata.

Kerem alla festa di Gamze? Spunta il dettaglio social

A far emergere un dettaglio apparentemente significativo è stata la pagina Instagram Hankerdser22, la quale ha condiviso sul proprio account una story in cui si vede una camicia di flanella da boscaiolo poggiata sul corrimano della scala presente nell’abitazione di Hande, che sembrerebbe essere pressoché identica a quella che abitualmente indossa Kerem. “C’è un boscaiolo texano amante delle camicie nella Pink House della sua donna e al compleanno della cognata…”, scrive il gestore dell’account Instagram, secondo cui non ci sarebbero dubbi: la camicia in questione sarebbe proprio quella dell’attore turco.

Sarà vero? Difficile dirlo. Quella camicia potrebbe appartenere a chiunque, e potrebbe trattarsi solo di un caso che sia la stessa indossata da Kerem. Il dubbio resta…