Che Dio ci aiuti 7: cresce l'astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa.

La serie tv Rai Che Dio ci aiuti è ritornata con nuove avvincenti puntate. Lo share raggiunto dalla fiction è sempre alto nonostante sia cambiato il cast. In molti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate, e sembra che tra Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, e Suor Teresa, i rapporti non siano proprio idilliaci. Le due saranno sempre più protagoniste della fiction di Rai 1.

Su Francesca Chillemi non si avevano dubbi. Dopo l’abbandono di Elena Sofia Ricci, che ha prestato il volto a Suor Angela, sarà Azzurra l’indiscussa protagonista della serie tv. Nella prossima puntata del 26 gennaio di Che Dio ci aiuti 7, con i due episodi Un lungo addio e Apri gli occhi, Azzurra si impegnerà a diventare una buona suora. Per far ciò decide di farsi aiutare da Suor Teresa per ristabilire l’ordine delle cose nel convento.

Azzurra e Suo Teresa ai ferri corti

Emiliano e Sara stringono un'alleanza per vendicarsi dell’ex di lui e del modo in cui lo ha tradito. Inoltre i due si impegnano ad organizzare il compleanno del piccolo Elia, una missione che si rileva più complicata del previsto.

Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei.

Nel secondo episodio Apri gli occhi assisteremo ad un astio crescente di Azzurra nei confronti Suor Teresa, che subirà piccoli scherzi e vendette da parte della novizia. Ciò che Azzurra non sa è che qualcuno la sta osservando. Chi è l’ombra misteriosa?

Nella sesta puntata potremmo assistere anche al ritorno di Carolina, ex barista dell’Angolo Divino. Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, che le vuole molto bene, si prenderà cura di lei e si preoccuperà quando intuirà che Carolina è tormentata da un segreto.