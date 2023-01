C’è grossa attesa tra i fan per la seconda stagione di Viola come il mare. La fiction prodotta da Lux Vide per Rti, con Francesca Chillemi e Can Yaman, è stata la protagonista dell’autunno televisivo targato Mediaset.

Nonostante sia la produzione che gli sceneggiatori abbiano confermato a più riprese che sono già al lavoro per mettere a punto la trama del secondo capitolo della serie tv light crime, andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre, i due volti protagonisti non si sono ancora espressi in merito.

L’ex Miss Italia è tornata nuovamente sugli schermi di Rai 1 con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che si conferma già campione di ascolti del prime time del giovedì. Il divo turco, invece, si trova in Ungheria perché impegnato sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus in cui veste i panni del condottiero dell’esercito ottomano, Balaban Agha.

L’attore, già da prima della messa in onda dell’ultima puntata, non ha più proferito sillaba in merito alla ficiton che l’ha visto protagonista, a differenza di Francesca Chillemi, la quale, al termine della prima stagione, ha ringraziato troupe, cast e telespettatori. Inoltre, nelle scorse ore, la bellissima e bravissima attrice siciliana ha deciso di rompere il silenzio proprio riguardo la seconda stagione di Viola come il mare nel corso di un’intervista al settimanale “F”.

Viola come il mare 2; Francesca Chillemi rompe il silenzio

“Ci sarà una seconda stagione? Spero proprio di sì”, ha dichiarato Francesca, confermando di fatto la sua volontà di tornare nuovamente sul set della fiction ambientata a Palermo.

La Chillemi ha anche parlato del successo della serie light crime di Canale 5, rivelando di aver scoperto solo grazie ai suoi fan di essersi posizionata al sesto posto della classifica dei personaggi più ricercati in Italia su Google: “L’ho scoperto solo perché i miei fan, che sono super carini, mi fanno la rassegna stampa tutti i giorni, segnalandomi sui social le notizie che mi riguardano. Grazie a loro, per esempio, ho scoperto che Viola come il mare stava andando in onda in Grecia”.

Come annunciato dalla sceneggiatrice Elena Buccaccio, le riprese della seconda stagione di Viola come il mare dovrebbero iniziare poco prima della prossima estate, e i fan non vedono l’ora di seguire nuovamente le vicende di Viola Vitale e Francesco Demir.