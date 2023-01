Federico Fashion Style sarà ospite domani, sabato 21 gennaio, a Verissimo. Nell’intervista (già registrata) rilasciata a Silvia Toffanin, il noto hairstylist “dirà tutta la verità sulla sua nuova vita”.

Poche ore fa, l’investigatore social Alessandro Rosica ha fornito ulteriori dettagli in merito all’intervista e, ricalcando quel “verità sulla nuova vita”, ha parlato di coming out.

Federico Fashion Style fa coming out

“News shock. Ultim’ora spoiler Verissimo. Federico ha infatti ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia Letizia. Non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei. Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa (cosa non vera)”, ha raccontato Rosica su Instagram, che poi ha ribadito di aver avuto sempre ragione su Federico Lauri.

“Alla fine caro Federico ho avuto un’altra volta ragione io, sì, dato che fino a qualche settimana fa mi hai dato del bugiardo, invidioso e geloso davanti tutt’Italia. Federico, era ovvio che tu provassi a smentirmi (dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutt’Italia, in questo caso a Verissimo) da oggi sei libero. Da oggi inizia la tua nuova vita “una vita parallela” come l’ho sempre definita io (che conoscevo molto bene e che va avanti da tantissimi anni) e non da poco come hai riferito tu. Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e ricordati, tempo ci vuole ma alla fine vinco sempre io! La verità vince sempre. Ciao Federico”.

La reazione di Sonia Bruganelli

La notizia del coming out di Federico Fashion Style ha suscitato anche la reazione di Sonia Bruganelli, che condividendo su Instagram un articolo dei colleghi di Biccy.it che riportava la notizia ha esclamato: “Non c’erano indizi di nessun genere. Sono basita”.