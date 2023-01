Sophie Codegoni si è raccontata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è la nuova “Bonas” di Avanti un altro: “In teoria sarei la seduttrice che distrae il concorrente con la sua bellezza, e gli rende più difficile rispondere. Ma io non mi sono mai sentita una “fatalona” e avevo paura di fare pasticci: per esempio se dovevo togliermi il guanto in modo sinuoso, pensavo “Speriamo non si impigli!”. Ma con il proseguire delle registrazioni mi sono sentita sempre più a mio agio, grazie anche allo humour di Paolo. Ci vedrete fare tante gag insieme”.

Com'è nata la partecipazione ad Avanti un altro

L’ex gieffina racconta com’è nata la partecipazione allo show di Paolo Bonolis: “È stato un caso. A giugno, Alessandro (Basciano, ndr) ha fatto il deejay all’inaugurazione di un centro sportivo dedicato al padel, grande passione di Paolo Bonolis. Lì ho incontrato lui e la moglie Sonia Bruganelli che mi hanno detto che stavano cercando una nuova Bonas. 'Perché non fai un provino?' Ed eccomi qua”.

Le tappe televisive di Sophie Codegoni

Sophie ripercorre le sue esperienze televisive: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, e adesso Avanti un altro: “A Uomini e donne ero andata per cercare un amore che però non è durato, ma incontrare Maria De Filippi e la sua redazione è stato un sogno. Il Grande Fratello Vip è stato una centrifuga di emozioni e mi ha regalato una famiglia”. Poi parla della proposta di matrimonio di Alessandro avvenuta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: “Che ridere. Credevo che fosse inciampato e ho pensato 'Che figuraccia!'. Invece era in ginocchio per me”.

Sophie Codegoni si gode il presente e il successo, ma il suo sogno è quello di diventare una conduttrice. L’influencer si prepara a diventare mamma della piccola Celine: “Per fortuna abbiamo finito le registrazioni quando ancora la pancia non si vedeva, ma durante gli ultimi giorni cominciavo a essere rotondetta e facevo anche più fatica. Però ero e sono felicissima”. E sul suo rapporto con i follower: “Ho imparato a viverli bene. Ci sono aspetti superpositivi ma altri davvero negativi. Ho trovato tanto affetto, ma ho anche scoperto quanto possono essere cattive certe persone. C’è chi insulta la mia bambina che non è ancora nata... ma come si può? All’inizio ci restavo male, ora li ignoro e mi dedico solo a quelli che mi mostrano affetto e amicizia”.