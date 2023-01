Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip per via di alcuni problemi di salute dovuti al post Covid. Nel loft di Cinecittà, la conduttrice televisiva aveva inizialmente legato con Wilma Goich, poi qualcosa nel loro rapporto si è rotto. All’ex vippona non sono affatto piaciuti alcuni filmati visti una volta uscita dal reality, e durante la diretta di lunedì 16 gennaio ha chiesto di avere un confronto con l’ex coinquilina.

Patrizia Rossetti attacca Wilma Goich

Patrizia Rossetti, di recente, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, nella quale ha spiegato cosa non ha funzionato nel rapporto con Wilma Goich. “Rispetto a quel che dice la signora Wilma, lei non mi diceva le cose in faccia. L’ha fatto con altre persone. Diceva che non me non si poteva parlare e che ero nervosa, ma non mi pare che lei sia una persona calma! Io l’ho coccolata, le sono stata accanto in momenti legati alla grave perdita che ha subito. Poi, però, ho visto filmati di cose che nella Casa mi ero persa. Anche durante il nostro confronto ha finto. E’ sciocco alla nostra età, e non si fa. Se si è in disaccordo se ne parla. Lei diceva di averlo fatto, invece ha sparlato di me con tanti concorrenti”.

Patrizia parla anche della gelosia di Wilma nei confronti di Daniele Dal Moro: “Ho trovato questa gelosia esagerata. Quando lui discute con Oriana lei è sempre lì in mezzo, come terzo incomodo. Un po’ strana e inquietante come cosa. E’ solo un mio pensiero, ma a lungo andare è un atteggiamento deleterio, infatti ultimamente non li ho visti più farsi grandi confidenze. Daniele ha anche cercato altre persone con cui parlare. Più che altro spettegolano, e dire che per loro la pettegola ero io…”.

Patrizia Rossetti su Antonino Spinalbese

E su Antonino Spinalbese: "Gli ho voluto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato, un po’ chiuso e timido. Poi, però, mi ha accusata di non aver avuto tatto verso Wilma, che sta sempre in mezzo. Il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo, ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, mi spiace. Quando Spinalbese si fa un’idea di una persona, poi difficilmente la cambia. Ma sbaglia a essere così categorico. Se vorrà cambiare idea va bene, altrimenti vivrò lo stesso come ho fatto fino ad oggi”.