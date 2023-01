Uomini e Donne: brutte notizie per Gemma Galgani. Lo sconforto della dama.

Gemma Galgani ancora una volta scaricata. Alessandro, che fino a poche tempo fa usciva con lei, ha deciso di chiudere la conoscenza. Prima della pausa natalizia, Gemma era davvero felice, viveva la sua conoscenza con il cavaliere Alessandro, molto richiesto e corteggiato da molte dame del parterre femminile. Purtroppo, stando alle ultime anticipazioni, Alessandro decide di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Gemma, preferendo altre dame. Alessandro ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne conoscendo sia Gemma che Paola. Un rapporto iniziato con entrambe, anche se con Paola sembra esserci stato qualcosa in più rispetto a Gemma.

Gemma Galgani scaricata da Alessandro

Dunque, Alessandro sta portando avanti più frequentazioni contemporaneamente e, nelle prossime puntate, pare che deciderà di non uscire più con la Galgani. Sul sito tvsoap.it, infatti, si legge che Alessandro chiuderà definitivamente la storia con Gemma. Quest’ultima ci resterà malissimo tanto da andar via dallo studio.

Nel frattempo, il cavaliere decide di continuare le frequentazioni con Pamela e Cristina, due donne più giovani di lui. Ma non è tutto: oltre alla reazione di Gemma, per molti considerata spropositata in primis dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, assisteremo alla nascita di una nuova frequentazione, quella tra Alessandro e Desdemona. Quest’ultima è una new entry che si è fatta notare per le sue continue critiche agli atteggiamenti di Riccardo Guarnieri. Sembrerebbe che la bella dama abbia inviato un messaggio romantico ad Alessandro, e così i due hanno iniziato ad uscire insieme.

Come reagiranno le dame Pamela e Cristina? Molleranno la presa con Alessandro o sarà il cavaliere stesso a decidere per loro? Non si hanno ulteriori anticipazioni su Gemma. La dama, dopo l’ennesima delusione sceglierà di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne?