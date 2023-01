Ennesimo battibecco nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In cucina, davanti agli altri vipponi, l’influencer campana ha detto: “Comunque devo andare a cambiarmi l’assorbente”. Un’affermazione che ha mandato su tutte le furie il volto di Forum: “Amore, ma che ca**o dici? Ma ti sembra una frase da dire? Mi vado a cambiare l’assorbente?”.

Antonella ha replicato perplessa: “E che devo dire? Vado in bagno? Che cambia?”. Ma Edoardo non ha voluto sentire ragioni: “Fai come ti pare, ma non è carino dire che devi andarti a cambiare l’assorbente”.

Tra i Donnalisi basta un non nulla per far scattare un litigio, e l’episodio dell’assorbente non fa eccezione. Il popolo social si è schierato dalla parte di Antonella Fiordelisi, criticando l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria: “Addirittura riprende Antonella solo perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l’assorbente. Come se nel 2023 ancora ci dovessimo scandalizzare se una donna parla di ciclo”, ha fatto notare un utente. Ma c’è anche chi ha preso le difese di Edoardo: “Non è questione di scandalizzarsi o no, ma è una cosa che non si dice in pubblico, soprattutto in cucina”.

La scorsa settimana, Antonella Fiordelisi ha chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 un test di gravidanza per via di un ritardo, che, alla fine, si è rivelato un falso allarma. L’influencer campana aveva confidato a Nikita Pelizon di fare sesso con Donnamaria tutti i giorni.