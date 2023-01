Uomini e Donne: matrimonio segreto del famoso tronista. Web in delirio.

Dopo mesi di silenzio sui social e in tv, arriva la bella notizia sul giovane e famoso tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Alex Migliorini, secondo tronista gay della storia del dating show condotto da Maria De Filippi.

Alex Migliorini: matrimonio e divorzio

Dopo la scelta, è stato per mesi lontano dai riflettori e dai social. Le fan si sono chieste per tutto il periodo della sua assenza che fine avesse fatto il suo fidanzato Alessandro D'amico, detto Puggy. Ed ecco che arriva la grande notizia, che Alex Migliorini annuncia su Instagram. Con grande stupore da parte di chi lo segue sui social ormai da anni, l’ex tronista, alla domanda su che fine abbia fatto il suo fidanzato, ha rivelato che da fidanzato, Puggy è diventato suo marito. Ma non è tutto. Dopo la notizia del matrimonio lancia un altro scoop. I due purtroppo si sono già lasciati. “Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sembra corretto dirvi che con lui è finita già da tempo”.

Alex Migliorini ha inoltre concesso qualche dettaglio in più sul perché della rottura. “Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione”. Il suo racconto ha lasciato tutti di stucco. Nessuno, infatti, si aspettava le nozze, né tanto meno la separazione. Il tronista ha concluso il suo post con delle belle parole nei confronti del suo ex marito Puggy: “Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”.

Ad oggi, Alex Migliorini è di nuovo single.