Sophie Codegoni finisce in ospedale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché nuova Bonas di Avanti un altro, si è dovuta recare nella giornata di ieri in una struttura ospedaliera, dove è stato necessario il ricovero.

L’influencer ventunenne ha raccontato di avere problemi ad un rene che le hanno provocato dei dolori insopportabili con violente fitte al fianco destro. Poco dopo ha condiviso su Instagram alcune stories in cui tranquillizzava i follower, e nelle quali ha spiegato che l’allarme era rientrato, e che le condizioni della piccola Celine, la piccola che porta in grembo, sono ottimali.

Sophie Codegoni, accompagnata dal suo compagno Alessandro Basciano, si è recata in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli a causa di un problema ad un rene. L’ex vippona, infatti, accusava dei fastidi già da alcune settimane e, di fronte a dei dolori divenuti insopportabili, è tornata in ospedale per degli accertamenti. Il rene destro sarebbe dilatato e infiammato, circostanza che ha costretto Sophie al ricovero, che è incinta e al sesto mese di gravidanza.

In seguito, la Codegoni ha rassicurato i fan su Instagram: “Non sono sparita, però ieri non sono stata benissimo, quindi vi ho risparmiato queste ultime ore di visite e controlli ed esami vari. Adesso sono ancora in ospedale, devo stare qui un paio di giorni. Non vi preoccupate, la mia piccolina sta benissimo”.