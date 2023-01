Sophie Codegoni nel mirino degli haters. L’ex vippona è volata alle Maldive per una vacanza extralusso insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano, e pare che la cosa non sia andata affatto giù agli odiatori da tastiera

La 21enne influencer, incinta di sei mesi, è scappata dalle temperature rigide che ci sono in questi giorni in Italia, per rifugiarsi al mare, in un hotel che si affaccia direttamente sull’oceano. Colazioni a bordi piscina, snorkeling e cene romantiche: è così che la futura mamma della piccola Céline e il suo compagno si stanno vivendo questi momenti prima della nascita della figlia. Scelta, però, mal digerita dagli haters della Codegoni, resa nota prima dalla partecipazione a Uomini e Donne e poi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni nel mirino degli haters

Tantissimi, infatti, sotto i post condivisi da Sophie, hanno colto l’occasione per prenderla letteralmente a “fucilate”. Sotto gli scatti della Codegoni, che poche settimane fa ha debuttato nelle vesti di Bonas di Avanti un altro, ci sono stati molti commenti velenosissimi, uno in particolare: “Ci sta una vacanza dopo tutto questo non fare un caz*o!”. Il chiaro riferimento è al fatto che si gode la vita e il successo cercato sui social senza fare un beato bel niente.

Non è di certo la prima volta (e non sarà l’ultima) che Sophie Codegoni viene attaccata sui social. Già in occasione delle festività natalizie, l’influencer aveva addobbato casa con decorazioni ritenute “eccessive”, e in tanti si erano chiesti: “Ma dove li prende i soldi?”. Stessa domanda che sembra riproporsi per le vacanze dei due ex vipponi alla Maldive.

Quanto costa il resort di lusso

La coppia ha scelto l’Ayada Maldives per il loro soggiorno. Si tratta di un resort posto nella zona meridionale dell’Atollo Gaafu Dhaalu. Il prezzo per una notte varia in base al periodo e all'alloggio scelto. Nel caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che soggiornano in una delle ville sull’acqua, il prezzo si aggira intorno ai 1.130 euro a notte.