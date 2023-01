L’assenza di Tina Cipollari dallo studio di Uomini e Donne nella giornata di ieri sta facendo discutere, perché mai annunciata né tantomeno giustificata.

Un dettaglio che i fan del dating show condotto da Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di notare. La storica opinionista sarà assente per tutte le puntate registrate nella stessa sessione. Non si conoscono i motivi dell’assenza, ma per rivedere Tina nuovamente in studio bisognerò attendere almeno fino alla prossima registrazione, che dovrebbe esserci a cavallo di questo weekend.

L’assenza della Cipollari ha gettato nello sconforto i telespettatori, che sui social hanno manifestato tutto il loro dissenso: “Ma come fa Uomini e Donne a tirare avanti senza quella grande donna chiamata Tina Cipollari?”; “Ma che ca**o di senso ha registrare senza Tina?”.

L’unico che sembra essere felice del forfait di Tina Cipollari è il collega Gianni Sperti, che alla notizia ha commentato con un perfido: “Ciao, Tina. Grazie, starò più largo oggi”.