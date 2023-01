Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori. In queste ore, la cantante ha dato alla luce Noa Alexander, primogenito della coppia.

Bianca ha raccontato ai suoi fan il dramma vissuto in passato per via di un aborto. Ma adesso il peggio è alle spalle, e lei e il suo Stefano possono finalmente stringere tra le braccia loro figlio.

La coppia ha condiviso sui social la notizia della nascita di Noa Alexander pubblicando una tenerissima foto. Bianca Atzei non ha mai smesso di aggiornare, durante i nove mesi di gravidanza, sulle sue condizioni e sull’amore per il suo piccolo.