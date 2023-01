Mediaset: Barbara d’Urso e Flavio Briatore, dopo qualche settimana di chiacchiericcio sul loro conto, escono allo scoperto

All’inizio di questo mese si diffonde la notizia di un incontro galeotto tra Barbara D’ Urso e Flavio Briatore. I due, infatti, vengono beccati insieme in un noto ristornate milanese.

Da lì iniziano a circolare voci su questa nuova coppia. Il settimanale Diva & Donna scrive. “Barbara d’Urso e Flavio sorpresi mentre cercano di nascondersi. Notte in hotel insieme a Briatore”.

Un gossip che si estende a macchia d’olio sul web ma a cui mai nessuno crede fino in fondo. Un po’ perché la conduttrice ha sempre detto di preferire uomini più giovani di lei, e Briatore, invece, non lo è affatto. Inoltre i due hanno vite talmente frenetiche e diverse che sembra impossibile che riescano a vedersi e stare insieme: Barbara vive e lavora a Milano, Briatore è in giro per il mondo con casa a Montecarlo.

Le dichiarazioni rilasciate da Barbara D’Urso e Flavio Briatore

Infatti, dopo settimane di silenzio stampa, i due finalmente rompono il silenzio. Barbara D’Urso ha raccontato la sua verità al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni, rispondendo alla domanda se il suo cuore fosse impegnato. La sua risposta, per quanto vaga, smentisce il gossip: “Impegnata dai miei figli e dall’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

Flavio Briatore, invece dà la sua versione al settimanale Nuovo. Ecco quanto afferma il noto imprenditore: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

Insomma, entrambi hanno dato la stessa risposta, evidenziando che i loro cuori sono al momento totalmente presi dai loro figli.