Il Cantante Mascherato debutterà in prima serata su Rai 1 il prossimo 18 marzo. Milly Carlucci, però, è già al lavoro per definire il cast del su talent. Ma se da un lato i nomi dei concorrenti non posso ancora essere svelati, dall’altro i nomi di quelli che andranno a comporre la giuria (rinnovata) sono già trapelati.

Il Cantante Mascherato: Serena Bortone nuovo giudice

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, infatti, il nome nuovo entrato a far parte del gruppo di giudice incaricati di individuare il personaggio famoso che si cela dietro al travestimento, è quello di Serena Bortone. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, amatissimo talk show in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, resterà sulla stessa rete per prendere parte ad una nuova avventura televisiva, che la vede per la prima volta nei panni di giurata di un talent show.

Quello di Serena Bortone, però, non è l’unico nome nuovo nel cast de Il Cantante Mascherato. Infatti, ad arricchire il tavolo dei giudici ci saranno anche Iva Zanicchi, reduce da Ballando con le Stelle, e Christian De Sica (già giudice di Tale e Quale Show), che affiancheranno le due colonne portanti dello show, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Addio a Il Cantante Mascherato, invece, per Caterina Balivo e Arisa: la prima, infatti, è approdata a La7 dove conduce il quiz Lingo, mentre la seconda è tornata a fare l’insegnante di Amici di Maria De Filippi.