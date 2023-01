L’Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo aprile. Alla guida del survivor show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Grossa novità, invece, per quanto riguarda gli opinionisti. Infatti, stando a quanto riportato da TVBlog, Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per approdare a Tv 8. Confermata, invece Vladimir Luxuria.

Resta ancora top secret il nome dell’inviato in Honduras: al momento non è ancora chiaro se tornerà Alvin, e di recente sono stati fatti i nomi di Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia, e dell’attore turco Can Yaman (ipotesi che tendiamo a scartare).

Per quanto riguarda il nuovo cast de L’Isola dei Famosi, dovrebbe tornare la formula delle coppie, sperimentata con successo durante la passata edizione. Tra i papabili naufraghi ci sono Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia. In lizza ci sono anche Dayane Mello, l’ex calciatore ed ex compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, e Alessia Macari.