Sembra giunta ai titoli di coda la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nel 2020, l’ex Miss Italia e il compagno avevano partecipato a Temptation Island, e durante il viaggio dei sentimenti si erano messi in gioco riscoprendosi più innamorati che mai, tanto che si era iniziato a parlare anche di matrimonio.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è durata cinque anni. Stando a quanto rivelato da Today.it, alcune persone vicine all’ex Miss Italia avrebbero confidato che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”. Da diverso tempo, entrambi non si vedono più insieme, e a quanto pare sarebbero anche diminuite le trasferte di Lorenzo Amoruso, che risiede a Firenze, a Roma, città in cui Manila Nazzaro vive insieme ai suoi due figli avuti dall’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza. I beninformati assicurano che la relazione sarebbe finita già da diverse settimane, ed entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy.

Nel frattempo, terminata l’esperienza a Rtl, Manila Nazzaro sarebbe pronta a lanciarsi in un nuovo progetto radiofonico targato Rai, mentre Lorenzo Amoruso il prossimo aprile dovrebbe approdare in Honduras come nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi.