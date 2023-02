Tali e Quali: stasera è andato in onda su Rai 1 l’ultimo appuntamento del programma spin-off di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

In sfida i primi due classificati delle quattro puntate trasmesse dal 7 al 28 gennaio 2023, più il migliore terzo scelto dalla giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, e Cristiano Malgioglio.

I nove finalisti e i cantanti imitati

Ma chi erano i 9 finalisti? Ecco i nomi con i relativi cantanti o gruppi da imitare, in ordine di uscita: Massimo Ronza in "Mi manchi" di Fausto Leali, Michele Carovano in "Un senso" di Vasco Rossi, Roy Paladini in "Thriller" di Michael Jackson, Francesco Pasculli in "Certe notti" di Ligabue, Martina Cascio in "Rolling in the Deep " di Adele, i Moonskin in "Zitti e buoni" dei Maneskin, Federico Serra in "Il mare calmo della sera" di Andrea Bocelli, Roberto Romanelli in "Lugano addio" di Ivan Graziani, Fulvio Cerulli in "Regina di cuori" di Piero Pelù.

Nella puntata di stasera, alla tradizionale giuria, si sono affiancati due giudici speciali: Ubaldo Pantani e Gabriella Germani, i quali non si trasformati in altri personaggi, come hanno fatto i loro colleghi nelle puntate precedenti, bensì sono restati nei loro panni per dare luogo a più imitazioni. Pantani ha imitato Allegri, Spaletti, Insinna, Mario Giordano, mentre Giordani ha dato la sua voce a Venier, Ferili, Palombelli, Goggi.

La giuria ha avuto un compito molto arduo perché i 9 concorrenti erano tutti di ottimo livello, anche se “nip”, acronimo dell'espressione inglese not important person. E per rendere la votazione ancora più avvincente, Carlo Conti ha introdotto una novità: la giuria doveva assegnare un voto in più basandosi esclusivamente sulla voce del concorrenti, voto che è andato a sommarsi poi a quelli precedenti per la definizione della classifica finale.

La classifica finale dei primi tre posti

E’ risultato vincitore di Tali e Quali Roy Paladini, che ha interpretato Michael Jackson.

Al secondo posto Francesco Pasculli, che ha dato la voce a Ligabue.

Al terso posto Michele Carovano, che ha interpretato Vasco Rossi.

Divertente come al solito la coppia Paolantoni-Cirilli in "Calimero", "imitamdo" Cristiano Malgioglio e Cristina D'Avena.

Un’edizione di Tali e Quali che ha riscosso molto successo, nonostante la spietata concorrenza, su Canale 5, di C’è posta per Te programma di punta del sabato sera.di Maria De Filippi.