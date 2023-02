I baci del party giapponese di sabato sera hanno certamente scaldato la Casa del Grande Fratello Vip, ma hanno anche lasciato più di qualche strascico.

Onestini contro Giaele e Nicole

Durante la notte, Giaele De Donà e Nicole Murgia hanno commentato a più riprese e con stupore il bacio tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, sottolineando come l’influencer triestina si sia lasciata andare ad un “eccessivo” trasporto. L’ex tronista non è dello stesso parere, e anzi rinfaccia alle coinquiline di non essere state molto comprensive: “Fate sempre i soliti casini. Dovevate tutelarmi”, afferma il vippone.

Nikita, almeno all’inizio, avrebbe mostrato una scarsa voglia, ma proprio le coinquiline l’avrebbero convinta. “L’abbiamo detto a tutte, non pensavo si alzasse”, ha detto in sua difesa la Murgia, quando lei e Onestini si sono ritrovati sotto le coperte prima di dormire.

Il rapporto tra Luca Onestini e Oriana Marzoli

L’argomento di dibattito notturno sui baci tocca anche un’altra questione: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Luca si è detto risentito dal comportamento della venezuelana, la quale, per evitare discussioni con l’imprenditore veneto, evita di trascorrere del tempo in sua compagnia. Nicole, però, sottolinea che la forte complicità tra la Marzoli e Onestini può essere travisata, soprattutto dagli occhi interessati di Daniele. Poi, l’attrice ha svelato di aver parlato con Oriana: “Lei mi ha detto che ti ha visto un po’ strano”.

Luca Onestini è confuso, ma non ha alcuna intenzione di interferire nel rapporto tra la Marzoli e Dal Moro, anche se allo stesso tempo non vuole nemmeno sentirsi limitato. Di fatto, la sua difficoltà sta proprio nel comprendere le sue amiche, che a suo dire avrebbero cambiato atteggiamento. Verità o suggestione?