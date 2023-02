Stasera, mercoledì 8 febbraio, all'Ariston debuttano le altre quattordici canzoni in gara al Festiva di Sanremo 2023. In ordine di uscita sul palco, Will, i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara. A giudicarle - come nella prima serata del Festival - saranno i giornalisti accreditati alla kermesse canora, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web.

A fine serata verrà stilata una nuova classifica, che comprenderà tutti e 28 gli artisti.

Stasera è la volta della co-conduttrice Francesca Fagnani

La co-conduttrice della serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, è Francesca Fagnani. La giornalista di 'Belve' sarà protagonista con un monologo di impatto: “Porterò un tema che mi è molto caro su cui ho lavorato nel corso degli anni - dichiara -. La scuola per me è un tema centrale, parlerò di ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando per questi sbagli”.

Ospiti Al Bano e Massimo Ranieri, per la prima volta in trio con Morandi, per esaudire il sogno che il cantante di Cellino San Marco coltiva da più di vent'anni: un pezzo di storia della musica italiana, condensato in alcuni dei loro successi senza tempo, da C'era un ragazzo a Nel sole, a Perdere l'amore.

Il sogno di Al Bano finalmente si realizza

“È dal 1996 che aspetto la materializzazione di questo sogno… Un grazie a Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Amadeus”. E il post pubblicato da Al Bano sul suo profilo Instagram circa un mese fa, quando il progetto di vedere insieme sul palco i tre cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana si è finalmente realizzato.

All'Ariston anche la band americana dei Black Eyed Peas, che promette di far ballare il pubblico in sala e a casa.

E poi il comico siciliano Angelo Duro e l’attore Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai 1 dal 19 febbraio.

Infine sulla Costa Smeralda si esibirà Fedez, sul Suzuki stage di Piazza Colombo si esibiranno Nek e Francesco Renga, che hanno appena annunciato un nuovo singolo insieme in uscita a marzo dedicato ai loro figli.