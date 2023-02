Al Festival di Sanremo, durante la serata delle cover, Elodie si è esibita insieme a Big Mama cantando American Woman. La cantante romana ha letteralmente stregato il pubblico dell’Ariston al fianco della giovane collega e, durante l’esibizione, ha dato vita ad uno sketch che abbiamo già visto durante le passate edizioni della kermesse canora.

Elodie "scippa" la borsa a Serena Bortone

Sulla scia di come fece Piero Pelù, Elodie ha “scippato” la borsetta a Serena Bortone, seduta in prima fila. L’artista si è avvicinata alla conduttrice di Oggi è un altro giorno e le ha sottratto la borsa, portandola con sé sul finire dell’esibizione. Poi, però, al termine della stessa, la borsa è misteriosamente sparita. Elodie ha raccontato l’inconveniente tramite i canali social del Festival, poi, per fortuna, la borsa è stata ritrovata e riconsegnata alla legittima proprietaria come raccontato dalla stessa Bortone su Twitter.

Ma perché Elodie ha rubato la borsa di Serena Bortone? Il motivo è il gioco che sta spopolando in questi giorni: il FantaSanremo. Nel fantasy game a tema Festival, uno dei bonus più succulenti è proprio il cosiddetto “Bonus Pelù”, che assegna 50 punti al cantante che, proprio come fece il leader dei Litfiba, rubò la borsa a qualche spettatrice in platea.

Lo sketch è riuscito anche grazie alla complicità di Serena Bortone, uno dei volti più amati di Rai 1 grazie al suo seguitissimo programma Oggi è un altro giorno. Fatta eccezione per gli attimi di mistero dovuti alla scomparsa della borsa, Elodie è riuscita a portare a casa l’agognato bonus.