Durissimo attacco di Fedez ad Anna Oxa. Durante una diretta Instagram con il profilo “Trash italiano”, il rapper meneghino ha raccontato un episodio accaduto venerdì pomeriggio durante le prove della serata con i duetti. “E stata veramente maleducata, e avrei voluto dirle qualcosa. Poi l’ho vista e ho lasciato perdere”, ha detto il marito di Chiara Ferragni. Ma cosa è successo?

Al Festival di Sanremo, durante le prove per la serata di venerdì, Fedez, insieme agli Articoli 31 e agli altri artisti, era in attesa del suo turno per salire sul palco dell’Ariston: “C'era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. E' arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E' stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”.

Queste le parole di Fedez, che per sua stessa ammissione era “onestamente brillo”. Arriverà la replica di Anna Oxa?