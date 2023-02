La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, seguita al bacio tra il rapper meneghino e Rosa Chemical durante la finalissima di Sanremo, continua a tenere banco.

Intanto, mentre le voci su una possibile rottura tra i Ferragnez si rincorrono, “l’allarme” per la coppia d’oro dei social sembra essere apparentemente rientrato. Il portale Whoopsee.it ha infatti pubblicato alcune foto dell’imprenditrice digitale e del marito, scattate nel tardo pomeriggio del 14 febbraio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro di Milano.

Tutto risolto, dunque, tra Chiara Ferragni e Fedez?